В ПсковГУ стартовал заключительный тур Всероссийской олимпиады по истории

10:35, 30 марта 2023, ПАИ

Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории приступили к третьему, заключительному туру испытаний. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

«Этот тур очень часто называют устным проектом, потому что сам алгоритм выполнения заданий схож с проектом, – рассказала заместитель председателя центральной предметно-методической комиссии ВсОШ по истории Анна Талызина. – Ребятам выдают исторические источники, как правило это тексты. Основные отличия от письменного проекта связаны с тем, что здесь у ребенка есть возможность выбора. То есть если на проекте им всем дают одно задание, то для устного тура им предлагается, как правило, около 20 различных текстов и школьник сам выбирает тот, на основе которого он проводит небольшое самостоятельное исследование».

На подготовку для выступления отводится час. Ответ участника представляет собой пятиминутный рассказ о той информации, которую он смог извлечь из исторического источника с подведением соответствующих итогов проведенного микроисследования. Каждому в финале задается два вопроса: один – от члена жюри, другой – от коллег, то есть других участников устного тура. Ответы оцениваются отдельно. Итоги олимпиады будут озвучены на церемонии закрытия 1 апреля, которое состоится в БКЗ филармонии.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Организационно-методическое сопровождение всероссийской олимпиады школьников, координацию проведения всех этапов олимпиады осуществляет ФГБНУ «Институт стратегии развития образования».