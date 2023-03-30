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Общество

Сотрудники «Экопрома» получили грамоты и благодарности в честь праздника

В честь Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 33 сотрудника филиала ООО «Экопром» получили почетные грамоты и благодарности комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, администраций районов, руководства регоператора. Об этом ПАИ сообщили в компании.  

Фото: ООО «Экопром»

Благодарность комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области получили:

- водитель грузовых автомобилей Автоколонны Пскова Виктор Орехов;
- главный бухгалтер Марина Иванова;
- заместитель директора компании Марина Мезенцева.

Благодарность администрации Опочецкого района вручили:

- водителю грузовых автомобилей Автоколонны города Опочка Вячеславу Алексееву.

Почетной грамотой комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области наградили:

- водителя грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Александра Ткаченко;
- оператора загрузочной и разгрузочной установки Автоколонны города Пскова Анатолия Улишина;
- водителя грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Дмитрия Степанова.

Почётную грамоту Бежаницкого района вручили:

- водителю грузовых автомобилей Автоколонны поселка Бежаницы Юрию Данилову;

- водителю грузовых автомобилей Автоколонны поселка Бежаницы Сергею Смородину.

Почетную грамоту Филиала ООО «Экопром» получили:

- слесарь по ремонту автомобилей Автоколонны города Новосокольники Павел Абрамкин;

- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Новосокольники Анатолий Талалуев;

- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Новосокольники Игорь Гусаков;

- оператор загрузочной и разгрузочной установки Автоколонны города Пскова Дмитрий Яковлев;

- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Дмитрий Степанов;

- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Алексей Гвоздев;

- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Алексей Быстров;

- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Алексей Соколов;

- оператор загрузочной и разгрузочной установки Автоколонны города Пскова Юрий Романов;

- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Порхова Михаил Васильев;

- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Порхова Андрей Пикалев;

- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Порхова Дмитрий Иванов;

- старший эколог Виктория Москаленко;

- экономист Тамара Васильева;

- заместитель главного бухгалтера Надежда Маркова;

- ведущий бухгалтер Елена Стрелкова;

- бухгалтер Ольга Михеева;

- водитель АУП Роман Андреев;

- руководитель Центра обслуживания клиентов Екатерина Алексеева;

­- оператор-консультант Центра обслуживания клиентов Юлия Ильина;

- специалист по работе с клиентами Центра обслуживания клиентов Светлана Храмова;

- начальник отдела кадрового и общего делопроизводства Елена Сидорова;

- специалист по работе с обращениями граждан отдела кадрового и общего делопроизводства Филиала ООО «Экопром» Раиса Скоробогатова;

- специалист по работе с обращениями граждан отдела кадрового и общего делопроизводства Наталья Удалова.

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