Сотрудники «Экопрома» получили грамоты и благодарности в честь праздника
В честь Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 33 сотрудника филиала ООО «Экопром» получили почетные грамоты и благодарности комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, администраций районов, руководства регоператора. Об этом ПАИ сообщили в компании.
Благодарность комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области получили:
- водитель грузовых автомобилей Автоколонны Пскова Виктор Орехов;
- главный бухгалтер Марина Иванова;
- заместитель директора компании Марина Мезенцева.
Благодарность администрации Опочецкого района вручили:
- водителю грузовых автомобилей Автоколонны города Опочка Вячеславу Алексееву.
Почетной грамотой комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области наградили:
- водителя грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Александра Ткаченко;
- оператора загрузочной и разгрузочной установки Автоколонны города Пскова Анатолия Улишина;
- водителя грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Дмитрия Степанова.
Почётную грамоту Бежаницкого района вручили:
- водителю грузовых автомобилей Автоколонны поселка Бежаницы Юрию Данилову;
- водителю грузовых автомобилей Автоколонны поселка Бежаницы Сергею Смородину.
Почетную грамоту Филиала ООО «Экопром» получили:
- слесарь по ремонту автомобилей Автоколонны города Новосокольники Павел Абрамкин;
- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Новосокольники Анатолий Талалуев;
- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Новосокольники Игорь Гусаков;
- оператор загрузочной и разгрузочной установки Автоколонны города Пскова Дмитрий Яковлев;
- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Дмитрий Степанов;
- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Алексей Гвоздев;
- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Алексей Быстров;
- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Пскова Алексей Соколов;
- оператор загрузочной и разгрузочной установки Автоколонны города Пскова Юрий Романов;
- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Порхова Михаил Васильев;
- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Порхова Андрей Пикалев;
- водитель грузовых автомобилей Автоколонны города Порхова Дмитрий Иванов;
- старший эколог Виктория Москаленко;
- экономист Тамара Васильева;
- заместитель главного бухгалтера Надежда Маркова;
- ведущий бухгалтер Елена Стрелкова;
- бухгалтер Ольга Михеева;
- водитель АУП Роман Андреев;
- руководитель Центра обслуживания клиентов Екатерина Алексеева;
- оператор-консультант Центра обслуживания клиентов Юлия Ильина;
- специалист по работе с клиентами Центра обслуживания клиентов Светлана Храмова;
- начальник отдела кадрового и общего делопроизводства Елена Сидорова;
- специалист по работе с обращениями граждан отдела кадрового и общего делопроизводства Филиала ООО «Экопром» Раиса Скоробогатова;
- специалист по работе с обращениями граждан отдела кадрового и общего делопроизводства Наталья Удалова.