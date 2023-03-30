Центр социальной адаптации планируют создать в Псковской области

11:19, 30 марта 2023, ПАИ

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов принял участие в заседании межведомственной комиссии при правительстве Псковской области по профилактике правонарушений. В частности, его участники рассмотрели вопрос о создании регионального центра социальной адаптации (пробации) для граждан, освобожденных от отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы и принудительных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

Участие в работе комиссии приняли руководители исполнительных органов, профильных комитетов и управлений.

В своем выступлении начальник УФСИН довел до присутствующих информацию, которая касается принятия закона о пробации, озвучил цели, задачи и принципы, предложил варианты создания центров пробации на территории Псковской области.

В пресс-службе отметили, что снижение рецидивной преступности станет одним из главных показателей эффективности работы механизма пробации. «Нередки случаи, когда человек, вышедший на свободу, не может адаптироваться в обществе и снова возвращается в места лишения свободы. Поэтому важной составляющей при реализации нового закона станет взаимодействие государственных органов власти с некоммерческими, в том числе религиозными, организациями и общественными объединениями, социально ориентированными некоммерческими организациями», — отметили в УФСИН.

В качестве примера приведен опыт успешного сотрудничества областного УФСИН с подобными объединениями.

В ходе обсуждения стороны выразили мнения по рассматриваемому вопросу, обсудили этапы и пути регулирования правоотношений в сфере созданной системы пробации. Все предложения внесены в протокол.