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Общество

Олег Брячак предложил упростить процедуру переселения соотечественников

Упростить процедуру переселения соотечественников предложил на сессии регионального парламента руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Псковской области Олег Брячак, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

«Хотел бы поднять важную тему — переселение русских людей в Россию, которые не согласны с тем, что происходит в Прибалтике, в ЕС. Недавно я встречался с такими переселенцами, они прошли непростой путь. Кто-то в процессе получения ВНЖ, гражданства, кто-то уже прошел эту процедуру», - сообщил он.

Олег Брячак обратил внимание на то, что основные причины для переезда в Россию — неадекватное отношение властей иностранных государств к русским. «Вот от этого неадеквата близкие нам по духу люди и бегут. Они не хотят, чтобы к ним пришел сын и сказал, что теперь хочет быть девочкой. К чему я это? Своей задачей, как депутат, я вижу способствование упрощению процедуры легализации их в нашей стране.  Думаю, вы со мной согласитесь. Но люди, которые переезжают к нам, сталкиваются с рядом трудностей: отсутствие бесплатной юридической помощи, плюс бытовые проблемы», - высказался он.

Ранее сообщалось, что за 12 лет реализации региональной госпрограммы переселения в Псковскую область на постоянное место жительства переехало более 11 тысяч человек.

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