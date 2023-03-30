Владимир Познер прилетел в Псков

11:59, 30 марта 2023, ПАИ

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер был замечен среди пассажиров рейса Псков - Москва, сообщает «Комсомольская правда. Псков».

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Цель визита журналиста не уточняется.

Последний раз Владимир Познер был в Пскове в 2006 году, также 30 марта. Тогда Познер приехал на молодежный форум, посвященный тематике ВИЧ/СПИД. Шоумен похвалил регион за высокие показатели – Псковская область заняла 69-е место из 70 возможных и вошла в лидеры списка самых благополучных регионов в стране в вопросе распространения ВИЧ/СПИДа.