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Общество

С 3 апреля изменится расписание работы Псковского кремля

С 3 апреля изменится расписание работы Псковского кремля, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике. Теперь по понедельникам будут работать все музейные выставки и экспозиции, расположенные на территории объекта.

В исключительных случаях экспозиционно-выставочные залы могут быть закрыты по техническим причинам или в связи с проведением мероприятий, о чем посетители будут заблаговременно оповещены.

 Псковский кремль работает с 8:00 до 21:00 (для входа объект доступен до 20:00). В период проведения специальных или крупных мероприятий режим работы может измениться.

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