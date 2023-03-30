Более 5 тысяч семей получают субсидии на оплату жилья в Псковской области

12:13, 30 марта 2023, ПАИ

5 256 семей получают субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Псковской области, по данным на 1 января 2023 года. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент ПАИ.

По её словам, расходы регионального бюджета на предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 2022 году составили 79,6 млн рублей.

При этом на 2023 год предусмотрено лимитов 100,6 млн рублей.

Ольга Евстигнеева добавила, что компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в настоящее время получают 10 124 человека. Расходы на компенсацию за капитальный ремонт за 2022 год составили 15,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 4,6 млн рублей. На 2023 год на предоставление компенсации за капитальный ремонт предусмотрено 14,7 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 5 млн рублей.

Ранее Ольга Евстигнеева сообщила, что в регионе более 4 миллиардов рублей направят на меры социальной поддержки.