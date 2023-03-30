Псковским росгвардейцам в зоне СВО передали допоснащение
Сотрудники УМВД России по Псковской области поздравили псковских росгвардейцев в зоне специальной военной операции с Днем войск национальной гвардии и передали им дополнительное оснащение. Об этом ПАИ сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.
Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил полицейских за оказанную поддержку и отметил, что ближайшее время имущество доставят в районы выполнения задач.
«Дополнительное оснащение повысит возможности росгвардейцев по обеспечению безопасности гуманитарных акций и охране объектов», - отметили в пресс-службе.
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