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Общество

Партия с гуманитарным грузом из Красногородска отправилась в зону СВО

Машина с гуманитарным грузом из Красногородского района отправилась к военнослужащим в зону СВО, сообщает газета «Заря».

Как подчеркнул командир красногородского поискового отряда «Первый рубеж» Валерий Леппо, на этот раз посылки будут доставлены бойцам, которые находятся на передовой.

Фото: газета «Заря»

«Сейчас специфика наших поездок немного изменится, - рассказал Валерий. – В зоне СВО есть ребята, которые находятся на передовой и принимают участие в боевых действиях. И есть ребята, которые на данный момент находятся в более лучших и защищённых условиях в тылу, где имеются склады материального обеспечения. Мы решили, что теперь наша помощь будет доставляться именно тем, кому она нужна в первую очередь, - пацанам на передовую. В сборе помощи приняли участие простые граждане района, жители других городов, предприниматели, организации и учреждения. Огромное всем спасибо за неравнодушие и посильную помощь!»

Отметим, что благодаря вашей помощи в зону СВО отправились: балаклавы, защитные экраны от тепловизоров, разгрузки, рюкзаки, рации, газовая горелка с набором баллончиков, антисептики, средства личной гигиены, резиновые сапоги, топоры, продукты (в том числе продукция Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода) и другие необходимые вещи.

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