Партия с гуманитарным грузом из Красногородска отправилась в зону СВО

12:24, 30 марта 2023, ПАИ

Машина с гуманитарным грузом из Красногородского района отправилась к военнослужащим в зону СВО, сообщает газета «Заря».

Как подчеркнул командир красногородского поискового отряда «Первый рубеж» Валерий Леппо, на этот раз посылки будут доставлены бойцам, которые находятся на передовой.

«Сейчас специфика наших поездок немного изменится, - рассказал Валерий. – В зоне СВО есть ребята, которые находятся на передовой и принимают участие в боевых действиях. И есть ребята, которые на данный момент находятся в более лучших и защищённых условиях в тылу, где имеются склады материального обеспечения. Мы решили, что теперь наша помощь будет доставляться именно тем, кому она нужна в первую очередь, - пацанам на передовую. В сборе помощи приняли участие простые граждане района, жители других городов, предприниматели, организации и учреждения. Огромное всем спасибо за неравнодушие и посильную помощь!»

Отметим, что благодаря вашей помощи в зону СВО отправились: балаклавы, защитные экраны от тепловизоров, разгрузки, рюкзаки, рации, газовая горелка с набором баллончиков, антисептики, средства личной гигиены, резиновые сапоги, топоры, продукты (в том числе продукция Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода) и другие необходимые вещи.