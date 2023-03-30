99 лет исполнилось легендарному жителю Себежской земли Юрию Брамбеусу

12:11, 30 марта 2023, ПАИ

99 лет исполнилось сегодня, 30 марта, Юрию Александровичу Брамбеусу. Об этом сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

«Юрий Александрович стал первым поисковиком Себежского района, поднявшим сотни наших бойцов, многих из которых он знал лично до их гибели. В начале пятидесятых Юрий Александрович создал в своей сельской школе в деревне Чайки первый школьный поисковый отряд и уникальный школьный музей», - отметил он.

Владимир Бумаков отметил, что об этом человеке он может рассказывать очень долго, ведь лично знаком с ним уже много лет. «Будь здоров, Юрий Александрович! Держись, как в том бою при форсировании озера Свибло 1 января 1944 года. Я уверен, ты сможешь», - подытожил Владимир Бумаков.

Юрий Брамбеус родился 30 марта 1924 года. Школьный учитель, потомок идрицкой ветки древнего рода Врангелей. Учился в Идрицкой школе. Перед войной окончил девять классов. Больше года был партизаном, затем служил в действующей армии. В 1943 году получил медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1947 году на Камчатке, вернулся в Пустошку, поселился в Чайках.

В 1950 году окончил школу, поступил в Великолукский педагогический институт на физико-математический факультет. 27 лет работал учителем физики и математики в Чайкинской средней школе. Организовал в школе движение «Юные следопыты», вместе со школьниками занимался поиском пропавших без вести воинов (всего более двух тысяч), установкой памятников в местах боевой славы.

К 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне написал и в 2010 году издал книгу «От Кёнигсберга до Камчатки». Книга издана тиражом 50 экземпляров на средства родственников, иллюстрирована фотографиями из семейных фотоальбомов. В книгу вошли воспоминания о детских годах, фашистской оккупации, партизанском движении, воинском пути, своей родословной; есть раздел о школьной работе.

Напротив дома в деревне Чайки установлен некрополь — братское воинское кладбище, где похоронены защитники и освободители Себежской земли, однополчане Юрия Брамбеуса. Имена перечислены на каменных плитах.

Основал в Чайках народный музей. В годы перестройки музей был частично разорён, оставшиеся экспонаты переданы в Александровский школьный музей и в Себежский архив.