Параметры бюджета территориального ФОМС изменены

12:41, 30 марта 2023, ПАИ

На мартовской сессии депутаты Псковского областного Собрания внесли первые в 2023 году изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Параметры скорректированы в связи с возвратом и перераспределением прошлогодних остатков средств, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Доходная часть уменьшилась на 89 млн 189 тысяч рублей за счёт возврата денег, полученных на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, а также на стимулирующие выплаты медикам за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации.

Расходные показатели ФОМС увеличились на 223 млн 767 тысяч рублей – остатки федеральных целевых субвенций направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

С учётом внесённых изменений доходы бюджета территориального ФОМС Псковской области на 2023 год составляют 9 млрд 750 млн 16 тысяч рублей, расходы – 10 млрд 62 млн 973 тысячи рублей. Сбалансированность бюджета достигается за счёт средств, оставшихся с прошлого года.