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Общество

Родители девочки рассказали, как прошли роды на трассе в Псковской области

Фото: пресс-служба УМВД по Псковской области

Девочку, в появлении на свет которой принимал участие псковский полицейский Константин Куденков на автодороге Псков - Новый Изборск, назвали Анной, сообщает «АиФ-Псков».

Для родителей появившаяся на свет девочка, которую родители назвали Анной, - второй ребёнок. Старшему сыну Фёдору почти два года. «Я сам собирался ехать с женой, но меня подвёл человек, который должен был присмотреть за малышом. В итоге мне пришлось остаться дома с сыном», - рассказал отец девочки.

Родовая деятельность у мамы началась ещё дома. «Первые роды у нас длились довольно долго, поэтому и тут мы не сильно волновались. А роды оказались стремительные, всё крайне быстро пошло», - пояснил отец.

По словам родителей, никаких проблем у ребёнка медики перинатального центра не выявили. «Она пролежала в реанимации некоторое время, но врачи сказали, что это перестраховка из-за внештатного появления на свет», - поделился отец.

Мужчина пообещал, что непременно пригласит в гости Константина Куденкова, а дочери, когда она подрастёт, обязательно расскажет историю её появления на свет.

Ранее сообщалось, что Псковский полицейский принял участие в родах на трассе Псков - Новый Изборск.

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