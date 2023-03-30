400 кудоистов приедут в Псков на соревнования

14:08, 30 марта 2023, ПАИ

400 спортсменов со всей России приедут в Псков на Кубок губернатора Псковской области по кудо. Соревнования пройдут в спортивно-развлекательном центре «Простория» 1 апреля. Об этом рассказал руководитель Псковского отделения Федерации кудо России Илья Кучеров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На данный момент на соревнования зарегистрировалось более 300 человек, рассказал Кучеров, уточнив, что заявки продолжают поступать. «Сейчас ждем подтверждение участия команд из Калининграда и Минеральных Вод», – сказал Кучеров. Он также отметил, что Псковскую область на соревнованиях представят 145 кудоистов, добавив, что особенность соревнования в том, что все победители получат звание мастера спорта.

«Победители и призеры получат эксклюзивные статуэтки, которые делались в Пскове. Помимо этого, будут и специальные призы от спонсоров турнира. А все финалисты получат еще и денежные призы в размере 10 тысяч рублей», – заявил руководитель Псковского отделения.

Главным судьей соревнований выступит вице-президент Федерации кудо России, заслуженный тренер России Владимир Зорин.

«Трое судей приедут из Москвы. Остальные 16 человек – это псковские судьи. Каждый год ребята, которые приезжают, говорят о том, что в Пскове одна из самых беспристрастных судейских бригад. У нас нет своих или чужих», – подытожил Илья Кучеров.