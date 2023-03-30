Количество ДТП с участием детей увеличилось в Псковской области более чем на 11%

13:21, 30 марта 2023, ПАИ

Количество ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет увеличилось на 11,4% (в 2021 году – 69 случаев, в 2022 году – 77), раненых – на 35,2% (71 и 96), при этом количество погибших детей сократилось на 71,4% (в 2021 году – семь, в 2022 году – два). Об этом в ежегодном отчёте перед Собранием депутатов сообщил начальник УМВД полиции Алексей Овсянников.

На дорогах Псковской области зафиксировали снижение количества ДТП на 9,4% (с 710 до 643), погибших в них людей – на 0,9%, раненых – на 4,5%.

Профилактические меры сотрудников ведомства позволили сократить на 10,6% количество ДТП, совершенных с участием водителей в состоянии опьянения (в 2021 году – 104, в 2022 году – 93).

За правонарушения в области дорожного движения возбудили 401 360 (2021 год – 624 373) дел об административном правонарушении, в том числе в отношении водителей транспортных средств – 73 401 (88 486), в отношении пешеходов – 6 629 (7 497). Для рассмотрения в суды направили 5 017 материалов об административном правонарушении.

В рамках профилактики безопасности дорожного движения в целом по области провели 1 787 (1 736, +2,9%) пропагандистских мероприятий с участниками дорожного движения, из них по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 753, 21 351 профилактическая беседа, в том числе в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования – 1 109, с родителями – 138, с водителями личного транспорта – 17 261.

«Вместе с тем при указанной статистической картине результативность работы по достижению целей реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» оценивается как неудовлетворительная», – отметил Алексей Овсянников.

Целевые показатели по снижению числа лиц, погибших в результате ДТП, а также социального (прогноз – 14,69, текущий – 17,77) и транспортного (прогноз – 2,65, текущий – 3,14) рисков на территории Псковской области превышены. Прогнозируемый показатель числа погибших, установленный федеральным проектом «Безопасные и качественные дороги» (92 погибших), превышен в целом по области (фактически показатель достиг отметки в 109 человек).