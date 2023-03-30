Информацию о доходах псковских депутатов перестанут публиковать

13:26, 30 марта 2023, ПАИ

Работающие на общественных началах муниципальные депутаты вместо предоставления ежегодных деклараций о доходах будут письменно уведомлять губернатора о совершённых крупных сделках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Такая норма появилась в региональном законодательстве в связи с вступлением в силу 1 марта 2023 года федерального закона, упрощающего процедуру предоставления сведений о доходах и расходах для депутатов представительных органов муниципальных образований, осуществляющих полномочия на непостоянной основе и не получающих денежное вознаграждение за счёт средств бюджета.

Обязанность предоставить сведения имущественного характера сохраняется, если в течение отчётного года были приобретены дорогостоящие покупки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года. Кроме того, задекларировать свои доходы депутат обязан в течение четырёх месяцев со дня избрания.

Сведения о доходах депутатов перестанут быть общедоступными. На официальных сайтах представительных органов будет размещаться обобщённая информация о количестве депутатов, предоставивших декларации либо сообщивших губернатору о совершении крупных сделок.

Декларации региональных депутатов также не будут публиковаться в открытом доступе.