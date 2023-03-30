В Устав Псковской области внесено изменение

13:37, 30 марта 2023, ПАИ

В Уставе Псковской области появилось положение о единственно возможной форме исполнения полномочий председателем областного Собрания депутатов – на профессиональной основе. Закон принят на мартовской сессии регионального парламента во исполнение требований федерального законодательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Правовая норма о том, что председатель законодательного органа субъекта РФ может осуществлять полномочия только на профессиональной основе, вступила в силу 1 марта текущего года. Ранее форма исполнения полномочий руководителями региональных парламентов регламентировалась местным законодательством.

В Псковской области, как и в подавляющем большинстве других субъектов РФ, спикеры регионального парламента всех созывов работали на постоянной профессиональной основе, однако в нескольких регионах возможность совмещения деятельности председателя законодательного органа с основной работой была предусмотрена.

Внесённое изменение в устав не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.