Акция «Елка желаний» в 2023 году пройдет в новом формате

13:41, 30 марта 2023, ПАИ

Новогодняя акция «Елка желаний» в 2023 году пройдет в новом формате, в рамках которого исполнители желаний будут сами решать, что дарить детям, исходя из истории каждого ребенка, а не просто исполнять уже загаданное желание, сказал руководитель акции Тимур Сафин.

«Мы предлагаем - и обязательно это сделаем с этого года - альтернативный способ участия в акции. Это когда исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает и ознакамливается с историей ребенка, с его увлечениями, с тем, как он живет, и сам принимает решение, что подарить этому ребенку», - приводит слова Тимура Сафина РИА Новости.

Сафин объяснил, что такое решение принято потому, что организаторам кажется более интересным, когда Новый год ассоциируется с подарками-сюрпризами, а не с уже загаданными.

«Елка желаний» – ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус федерального.