Депутатов-прогульщиков в Псковской области будут лишать мандата

13:42, 30 марта 2023, ПАИ

Отсутствие депутата без уважительных причин на всех заседаниях Псковского областного Собрания в течение шести месяцев является основанием для досрочного прекращения полномочий – такая правовая норма теперь зафиксирована в региональном законодательстве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Изменения в закон «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов» отвечают новым положениям федерального закона № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

На этом же основании упрощён порядок декларирования доходов и расходов для депутатов областного Собрания, осуществляющих полномочия на непостоянной основе. Те, кто занимается депутатской деятельностью без отрыва от основного места работа, освобождаются от обязанности ежегодно отчитываться о личном имуществе и имуществе членов своей семьи. Предоставлять декларацию парламентарии должны только в случае совершения сделок по приобретению земельного участка, квартиры, машины, ценных бумаг на сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за последние три года. При отсутствии крупных покупок в отчётный период депутат сообщает о том, что соответствующие сделки им не совершались. Достоверность информации может быть проверена в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.

Упрощённый порядок декларирования не касается депутатов, работающих в Собрании на постоянной профессиональной основе.