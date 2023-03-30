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Общество

Дополнительные меры правовой поддержки участников СВО предложили законодатели

Псковские депутаты поддержали федеральную законодательную инициативу о предоставлении участникам СВО и членам их семей права на получение бесплатной юридической помощи. Среди авторов рассматриваемого в Госдуме законопроекта – сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как показала практика, при прохождении военной службы, выполнении задач в качестве добровольцев, а также в ходе мобилизации граждане зачастую сталкиваются с различными проблемами, решение которых требует квалифицированной правовой поддержки. В основном это вопросы получения денежного довольствия и иных выплат, оформления статуса добровольца, реализации социальных гарантий, например, предоставления кредитных каникул. Законодатели убеждены, что с учетом сложившейся ситуации существует потребность в комплексном и системном обеспечении всех участников СВО и военнослужащих, участвующих в защите приграничных территорий РФ, бесплатной квалифицированной правовой помощью. Данная задача может быть решена в рамках функционирования государственной системы бесплатной юридической помощи.

Кроме того, законопроект предлагает расширить перечень случаев, при которых государственные юридические бюро и адвокаты бесплатно составляют льготным категориям граждан заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, связанные с участием в боевых действиях.

Предполагается, что действие предложенных изменений в федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в РФ» будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

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