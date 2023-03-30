Услуги нотариуса в отдельных случаях могут стать бесплатными для граждан

13:52, 30 марта 2023, ПАИ

Законодательную инициативу правительства России об освобождении получателей бесплатной юридической помощи от расходов на оформление нотариальной доверенности поддержали депутаты областного Собрания на мартовской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Обратившимся за получением бесплатной юридической помощи гражданам для защиты своих прав, как правило, требуется оформить адвокату доверенность на представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах. Услуга нотариуса в этом случае оплачивается за счёт собственных средств доверителей. Эти расходы создают существенную финансовую нагрузку и могут стать препятствием для обращения социально незащищенных категорий граждан за защитой своих прав и, как следствие, ограничить доступ к правосудию.

Законопроект предлагает освободить граждан от платы за совершенные нотариальные действия, предусмотрев компенсацию нотариусам из бюджетов субъектов РФ.

Напомним, право на получение бесплатной юридической помощи имеют социально незащищенные категории граждан, в том числе дети-сироты, дети-инвалиды, усыновители, малоимущие граждане.