Услуги нотариуса в отдельных случаях могут стать бесплатными для граждан
Законодательную инициативу правительства России об освобождении получателей бесплатной юридической помощи от расходов на оформление нотариальной доверенности поддержали депутаты областного Собрания на мартовской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Обратившимся за получением бесплатной юридической помощи гражданам для защиты своих прав, как правило, требуется оформить адвокату доверенность на представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах. Услуга нотариуса в этом случае оплачивается за счёт собственных средств доверителей. Эти расходы создают существенную финансовую нагрузку и могут стать препятствием для обращения социально незащищенных категорий граждан за защитой своих прав и, как следствие, ограничить доступ к правосудию.
Законопроект предлагает освободить граждан от платы за совершенные нотариальные действия, предусмотрев компенсацию нотариусам из бюджетов субъектов РФ.
Напомним, право на получение бесплатной юридической помощи имеют социально незащищенные категории граждан, в том числе дети-сироты, дети-инвалиды, усыновители, малоимущие граждане.