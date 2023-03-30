Информацию о посадках деревьев предложили включить в план благоустройства Пскова

15:06, 30 марта 2023, ПАИ

Сведения о количестве посаженных деревьев на территории Пскова предложили включать в план благоустройства и озеленения города. С такой инициативой выступили депутаты городской Думы. Как рассказал председатель комитета ПГД по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Юрий Бурлин, она появилась по итогам отчета администрации Пскова по реализации этого плана за прошедший год.

«В процессе благоустройства общественных территорий деревья часто вырубаются, - заметил Юрий Бурлин. - И хотя коммунальные службы, мы знаем, высаживают новые, но хотелось бы, чтобы этот процесс был упорядочен и документально зафиксирован в специальной базе данных, чтобы там было четко прописано: что, где, когда посажено».

Кроме того, депутат подчеркнул, что озеленение является основным средством оздоровления в городе и создания пространства, которое имеет важное экологическое значение.