Порховича признали сильнейшим шахматистом на турнире в Сочи

15:15, 30 марта 2023, ПАИ

Команда Порховской школы-интерната заняла 24-е место из 47 на всероссийских соревнованиях по шахматам «Восхождение», а её капитан Павел Шатер стал сильнейшим игроком турнира по итогам выступления на одной доске – 8 очков из 8 возможных.Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Соревнования проходили в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель», всего в них приняли участие 47 команд из 32 регионов России.

По совместному решению председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова и президента региональной Федерации шахмат Дмитрия Шахова на всероссийский турнир отправили не только победителя регионального этапа – команду Центра специального образования № 1 города Пскова, но и серебряного призера – команду Порховской школы-интерната. Поездку организовал региональный центр шахматного образования и спорта, директором которого является Валерий Гусев.

Турнир «Восхождение» – это благотворительный проект Федерации шахмат России, который включает не только шахматные баталии, но также очень обширную и продуманную дополнительную программу. Во время соревнований дети участвовали в различных спортивных состязаниях, включая футбол, выявляли сильнейших в интеллектуальных играх и творческих конкурсах, слушали лекции по профориентации и основам судейства, играли в блиц и шведские шахматы, решали задачи и разбирали сыгранные партии.

В выходной день на турнире состоялся массовый сеанс одновременной игры на 182 досках. С ребятами встретились судьи и наставники. Некоторым участникам удалось добиться победы или сыграть вничью. Никита Полянский из команды Центра специального образования № 1 в этом сеансе обыграл именитого визави.

После сеанса все желающие сходили на экскурсию в планетарий, а вечером был организован турнир по «шведкам». В рамках культурной программы дети выступили с творческими номерами.

Все призовые места на соревновании заняли калмыцкие шахматисты. Спортсмены из псковского Центра образования № 1 впервые поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы. За команду выступали Владислав Николаев, Никита Полянский, Михаил Тюльков и Анастасия Зимарева. Тренирует ребят Елена Серб.

Награждение призеров всероссийских соревнований «Восхождение» проводил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. В конце церемонии дети посмотрели фильм о турнире.

Общее руководство организацией соревнований осуществляла Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской̆ Федерации и фонда Тимченко.