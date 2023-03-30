Печерянин проведет 7 лет в колонии за сбыт метадона

15:34, 30 марта 2023, ПАИ

Житель Печорского района лишился свободы за сбыт метадона в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В августе прошлого года подсудимый совершил два факта незаконного сбыта наркотиков.

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.