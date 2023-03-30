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Происшествия

Около 4 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Жители Псковской области в очередной раз стали жертвами мошенников. Ущерб в общей сложности составил около четырех миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, некоторые жители региона участвовали в операциях купли-продажи товаров в интернете, в том числе автомобильных покрышек, утеплителя и рыболовного эхолота. Все они столкнулись с нечистыми на руку лицами, которые сумели ввести их в заблуждение и завладели деньгами. 

Кроме того, отмечены факты, когда доверчивым людям звонили мнимые сотрудники банков и правоохранительных органов. Они настоятельно рекомендовали собеседникам под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов или незаконного списания денег с банковского счета самим срочно получить кредиты и перевести деньги на указанные им «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге жители Пскова, Великих Лук, Пыталово и Себежа лишились около четырех миллионов рублей. Потерпевшие, среди которых снова оказались пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

 

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