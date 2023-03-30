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Общество

До +6 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 31 марта

До +6 градусов тепла и дождь прогнозируют синоптики в Псковской области 31 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр. 

В регионе ожидается облачная погода. Ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, а днем - дожди. 

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -4 до 0 градусов, а днем - от +1 до +6 градусов. 

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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