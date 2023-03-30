До +6 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 31 марта

15:59, 30 марта 2023, ПАИ

До +6 градусов тепла и дождь прогнозируют синоптики в Псковской области 31 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

В регионе ожидается облачная погода. Ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, а днем - дожди.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -4 до 0 градусов, а днем - от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.