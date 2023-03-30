Российские туристы могут оформить банковские карты в семи странах

16:07, 30 марта 2023, ПАИ

Российские туроператоры сейчас предлагают специальные туры для оформления банковских карт зарубежных платежных систем в семь стран: Армению, Узбекистан, Сербию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Турцию, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом пишет «Интерфакс».

Пик интереса к турам за рубеж для оформления банковских карт платежных систем Visa и MasterCard прошел, те, кто хотел обзавестись такой картой, уже это сделали, однако спрос на такие поездки сохраняется.

По словам Ломидзе, наиболее популярны для оформления банковских карт Армения, Узбекистан и Киргизия. Наименьшим спросом пользуется Сербия: из-за высоких цен на авиаперевозки некоторые туркомпании убрали направление из ассортимента.

Если год назад туристы бронировали «карточные» туры под ключ, то сейчас все больше путешественников предпочитают заказывать этот сервис отдельно к основному турпакету, добавила Ломидзе.

По информации АТОР, сейчас легче всего оформить банковскую карту в Киргизии. Это займет два-три дня. Также можно отправиться с этой целью в Белоруссию, где ряд банков предлагает дистанционно подать заявку на оформление карт Visa и MasterCard. Сроки оформления карты зависят от банка, но обычно получить карту можно за четыре дня.

В Армении с 9 марта процедура оформления банковских карт усложнилась: заявитель теперь должен предоставить либо ВНЖ, либо договор аренды жилья или трудовой контракт. Поэтому для получения банковской карты нужно закладывать неделю.

В марте 2022 года международные платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы на российском рынке. Банковские карты обеих систем, выпущенные в России, перестали работать за границей, а россияне потеряли возможность оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах, бронировать напрямую зарубежные отели и авиабилеты на сайтах.