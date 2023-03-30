Преподаватели Московской консерватории дадут уроки в Пскове

16:46, 30 марта 2023, ПАИ

Серию мастер-классов и открытых уроков проведут преподаватели Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в Пскове. Мероприятие пройдет на базе областного колледжа искусств 1 апреля. Об этом сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.



Мероприятие организовано в рамках совместной гастрольной программы Министерства культуры РФ, ФГБУК «Росконцерт» и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского «Молодые звёзды Московской консерватории».

Как отметили в консерватории, развитие региональных концертных программ и популяризация отечественной музыкальной культуры в молодежной среде в настоящее время стоят в приоритете просветительской деятельности вуза.