Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Преподаватели Московской консерватории дадут уроки в Пскове

Серию мастер-классов и открытых уроков проведут преподаватели Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в Пскове. Мероприятие пройдет на базе областного колледжа искусств 1 апреля. Об этом сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области. 

Фото: Комитет по культуре Псковской области


Мероприятие организовано в рамках совместной гастрольной программы Министерства культуры РФ, ФГБУК «Росконцерт» и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского «Молодые звёзды Московской консерватории».

Как отметили в консерватории, развитие региональных концертных программ и популяризация отечественной музыкальной культуры в молодежной среде в настоящее время стоят в приоритете просветительской деятельности вуза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 марта 2023

Любители интеллектуальных игр сразились в псковском «Лофте»
30 марта 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие циркового конкурса «Псковский скоморох»
30 марта 2023

Псковский дирижёр указала на проблему в музыкальном образовании
30 марта 2023

Дирижер «Детской филармонии» рассказала о цели проекта
30 марта 2023

Международный цирковой фестиваль открылся в Пскове
30 марта 2023

Псковский театр драмы ввёл скидку для пенсионеров
30 марта 2023

Дирижер проекта «Детская филармония» станет новым гостем программы «Минкульт»
29 марта 2023

Подготовка к опере «Алеко» идёт в Псковском БКЗ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...