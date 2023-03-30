Любители интеллектуальных игр сразились в псковском «Лофте»

17:42, 30 марта 2023, ПАИ

Интеллектуальная игра, организованная креативным пространством «Лофт» и клубом «Краски интеллекта», прошла в Пскове 25 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Восемь команд объединили в себе игроков разных возрастов и интересов. Игра состояла из вопросов по книгам и их авторам, заданий с выбором правильного ответа и логических задач.

«После первого литературного квиза прошли целых три мероприятия, так что материалов хватило, чтобы не повторяться и задать новые интересные вопросы псковичам», - отметили организаторы.

У проекта сформировалась команда «Прелестные триумфаторы», которая одерживает вторую победу подряд.



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»













«Мы думали, что выиграть во второй раз будет легче, но борьба оказалась напряжённее. Подтянулось много сильных команд, а игра заставила нас понервничать. Многие из нас были на прошлых встречах «Букбара», а один член команды даже выступал в роли «бармена». Думаем, что населению Пскова всех возрастов очень важна вариативность досуга: чем больше мероприятий, чем они разнообразнее, тем лучше», - поделились своими впечатлениями члены команды «Прелестные триумфаторы».

По их словам, «Букбар» объединяет людей, пишущих стихи, любителей интеллектуальных игр, читателей современной литературы и активных участников культурной жизни города.

«Плодотворная культурная среда создаётся коммуникацией. Тем, кто ещё не приходил на мероприятия проекта, желаем руководствоваться своими симпатиями к «барменам» и интересом к рекомендуемым ими книгам и помнить: лучшее чтение — чтение добровольное и ради удовольствия!» — отметили участники.

«Я пришла на книгоквиз одна, и в «Лофте» мне быстро нашли прекрасную команду. Мы, конечно, не заняли первое место, но очень хорошо провели время. Мне понравился формат вопросов, он был достаточно разнообразным. Несмотря на то что было сложно, впечатления остались положительные. В ближайшее время мы с командой будем рады посещать новые мероприятия в «Лофте», — добавила ещё одна участница мероприятия.

Найти информацию о мероприятиях можно на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/bookbar_loft.