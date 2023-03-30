В России предлагают обеспечить учителей бесплатными путевками в санатории

16:42, 30 марта 2023, ПАИ

В Госдуме разрабатывается законопроект о повышении статуса педагога, в котором будет предложен механизм предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение для учителей, по аналогии с госслужащими, сообщила автор документа, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Как и государственные служащие на законодательном уровне, учителя должны быть обеспечены возможностью, например, получения санаторно-курортного лечения в виде бесплатных путевок», - отметила Яна Лантратова, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что в законе, который сейчас она разрабатывает, это обязательно будет учтено.

Работа учителя сопряжена с постоянным стрессом, указала депутат, и многие педагоги не могут себе позволить постоянные путешествия, продолжила она. «Сейчас некоторые ученики уже полмира увидели в отличие от учителей. Разве это нормальная ситуация? Это тоже к вопросу о повышении статуса учителя, о его авторитете», - добавила парламентарий.

Также Яна Лантратова направила обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, где предложила приравнять статус учителя к госслужащим - приравнять зарплаты к среднему для госслужащих, дать аналогичные права по медобслуживанию, ввести меры по защите учителя. Парламентарий отметила, что законопроект «О статусе учителя» уже в разработке.

Напомним, что указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительских проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.

В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.