Пять лет колонии получил уклонившийся от мобилизации пскович

17:06, 30 марта 2023, ПАИ

Пять лет колонии получил уклонившийся от мобилизации пскович, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый, призванный на военную службу по мобилизации, с 22 октября 2022 года без уважительных причин перестал прибывать на службу. 9 января 2023 года его задержали сотрудники военной полиции.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.