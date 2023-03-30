В России обновили правила перерасчета за общедомовые нужды

17:16, 30 марта 2023, ПАИ

Правительство России утвердило постановление, которое позволяет равномерно в течение года распределить начисления по перерасчету платы за общедомовые нужды (ОДН), говорится в сообщении Минстроя.

В нем напоминается, что собственники помещений в многоквартирных домах при наличии общедомового прибора учета (ОДПУ) вправе выбрать один из способов определения платы за ОДН: по показаниям ОДПУ или на основе расчета среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов по общедомовым нуждам, передает РИА Новости.

Во втором случае или когда такое решение не принято, в течение первого квартала каждого года производится перерасчет трат коммунальных ресурсов на ОДН за предыдущий год. Это может влиять на размер платежей в зависимости от уровня реального потребления жилищно-коммунальных услуг, указывается в сообщении.

«Новый порядок позволит равномерно распределить перерасчет платы за потребленные ресурсы для содержания общедомового имущества на год и обеспечит отсутствие резких колебаний размера платы», - цитирует пресс-служба главу ведомства Ирека Файзуллина.