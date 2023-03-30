Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России обновили правила перерасчета за общедомовые нужды

Правительство России утвердило постановление, которое позволяет равномерно в течение года распределить начисления по перерасчету платы за общедомовые нужды (ОДН), говорится в сообщении Минстроя.

В нем напоминается, что собственники помещений в многоквартирных домах при наличии общедомового прибора учета (ОДПУ) вправе выбрать один из способов определения платы за ОДН: по показаниям ОДПУ или на основе расчета среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов по общедомовым нуждам, передает РИА Новости.

Во втором случае или когда такое решение не принято, в течение первого квартала каждого года производится перерасчет трат коммунальных ресурсов на ОДН за предыдущий год. Это может влиять на размер платежей в зависимости от уровня реального потребления жилищно-коммунальных услуг, указывается в сообщении.

«Новый порядок позволит равномерно распределить перерасчет платы за потребленные ресурсы для содержания общедомового имущества на год и обеспечит отсутствие резких колебаний размера платы», - цитирует пресс-служба главу ведомства Ирека Файзуллина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 марта 2023

Пушкинский сквер благоустроят в Великих Луках до середины лета
30 марта 2023

В Псковской области выбирают молодежный бренд

30 марта 2023

Туристы раскупили места в псковских гостиницах на майские праздники
30 марта 2023

Жители Бежаницкого района устроили «снежный» флешмоб

30 марта 2023

В Пскове сегодня чествовали приёмные семьи
30 марта 2023

Юлия Чичерина спела для псковских десантников в зоне СВО
30 марта 2023

Уровень воды в реке Великой продолжает снижаться
30 марта 2023

До +6 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 31 марта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...