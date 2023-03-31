Россиян предупредили об опасности недожаренных яиц

10:55, 31 марта 2023, ПАИ

О необходимости предварительной обработки яиц перед их употреблением рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве предупредили, что неправильное приготовление этого популярного среди россиян продукта может грозить серьёзными проблемами со здоровьем.

«Чтобы свести к минимуму риск заболеть сальмонеллёзом, нужно, во-первых, промывать яйца теплой водой, во-вторых, варить их не менее 10-15 минут. Если же вы готовите яичницу или омлет, блюдо лучше обжаривать с двух сторон. При этом пробовать ещё не готовую яичницу на вкус категорически не рекомендуется», - отметили эксперты Роспотребнадзора.

Кроме того, они посоветовали хранить яйца исключительно в холодильнике, тщательно проверяя срок годности продукта. Срок хранения диетических яиц – до 7 суток, столовых – от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней.