В Псковской области выбирают молодежный бренд

17:37, 30 марта 2023, ПАИ

В Псковской области выбирают молодежный бренд. Как сообщает издание «Комсомольская правда - Псков», в финал конкурса «Мой регион» по созданию концепции будущего бренда вышли шесть участников.

О том, для чего молодежи нужен свой бренд и каким его хотят видеть молодые дизайнеры, рассказала ведущий специалист по работе с молодежью отдела международных отношений и молодежных проектов АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», куратор конкурса Мария Иванова.

«Мы решили запустить конкурс на создание бренда молодежи Псковской области для того, чтобы сделать нашу молодежь узнаваемой, когда они представляют регион в других городах. Популяризировать Псковскую область, сделать ее брендом для молодежи. При этом, разработав бренд своими руками, молодежь почувствует сопричастность к региону и свою уникальность», – пояснила Мария Иванова.

Со всеми проектами участников можно ознакомиться здесь.