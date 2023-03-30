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Общество

До 14 градусов тепла ожидается в Псковской области в апреле

Фото ПАИ

В апреле погодные условия в Псковской области будут формироваться под чередующимся влиянием периферий циклонов и полей повышенного давления, в конце месяца будут преобладать циклонические воздействия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.

Дни сухой и солнечной погоды будут сменяться периодическими осадками. Температурный фон в первой и третьей декадах прогнозируется близким к климатической норме или немного ниже её, во второй декаде — немного выше климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 100-140 % от нормы.

В течение месяца преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах +5…+10 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать +14. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах -1…+4 градуса, но в отдельные ночи при прояснениях температура воздуха может понижаться до -6…-1.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. Неблагоприятные метеорологические явления: в отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/с.

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