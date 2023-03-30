Бесплатно посетить музей губернской гимназии приглашают молодёжь области

18:41, 30 марта 2023, ПАИ

4 апреля Псковский городской молодёжный центр приглашает желающих в возрасте от 14 до 35 лет записаться на бесплатную экскурсию в музей бывшей мужской губернской гимназии — нынешнюю псковской школы № 1 им. Л. М. Поземского.

«Здание школы построено в середине XIX века, является старейшим среднеобразовательным учебным заведением Пскова. Здесь учились известные и довольно значимые личности: В. Каверин, Ю. Тынянов, В. Брадис, И. Кикоин, Ю. Спегальский и многие другие известные люди», — отмечают организаторы.

Начало мероприятия назначено на 14:40 (Георгиевская, 5). Количество мест ограничено! Для того чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщении в группе духовно-нравственного направления следующую информацию: Ф. И. О., возраст и контактный телефон.

Отметим, экскурсия организована в рамках продолжения краеведческого квеста о дореволюционном образовании Пскова «Образование 1914».