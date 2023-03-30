Чем нельзя кормить домашних животных, рассказал ветврач

21:01, 30 марта 2023, ПАИ

Ветеринарный врач Алексей Князьков рассказал, чем нельзя кормить животных, сообщает aif.ru.

Определённо запрещено давать жирное мясо, солёное и перченое, колбаса, сосиски, варёные кости и молочные продукты (в том числе само молоко). Врач отметил, что такие продукты практически не усваиваются организмом кошек и собак, их употребление может привести к расстройству пищеварения.

Категорически запрещены лук и чеснок, черемша, шоколад, авокадо, помидоры, картофель в сыром виде, хлебобулочные изделия, изюм и виноград, вишни и яблоки (опасны их косточки, в которых содержится цианид), алкоголь.

Специалист объяснил, почему кошек нельзя ежедневно кормить рыбой: её избыток ухудшает обмен веществ, вызывая мочекаменную болезнь и болезни почек, а также мешает усвоению витаминов группы В, в результате чего выпадает шерсть. Оптимально давать кошкам рыбу не чаще двух раз в неделю.

Ветеринар указал на необходимость соблюдения баланса в рационе, в чём зачастую помогает уже готовый корм. Правильный корм также должен содержать витамины и минералы, необходимые для крепких костей, хорошего зрения, красивой шерсти и в целом здоровья животного.

При этом если делать акцент на обычных продуктах, а не на готовом корме, то важно избегать однообразного питания. Причём Алексей Князьков подчёркивает, что не следует сочетать промышленные корма и натуральное питание — есть риск неравномерного и неправильного насыщения организма животного.