Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Телемост Чашники – Пыталово: состоялся обмен опытом молодёжных организаций

Фото газеты «Наша жизнь»

Сегодня в преддверии празднования Дня единения народов России и Белоруссии состоялся телемост молодёжи двух районов-побратимов — Чашникского и Пыталовского, сообщает газета «Наша жизнь».

Представители общественных объединений рассказали о своей основной работе, направлениях, целях и задачах, поделились, какие крупные мероприятия проводятся в каждом районе. Молодёжь Пыталовского района рассказала о детсовете, молодёжном совете при главе района и молодёжном центре, детской организации «Рубеж» и многом другом.

Фото газеты «Наша жизнь»

Представители Чашникского района поделились опытом работы белорусского республиканского союза молодёжи, своего молодёжного совета и парламента.

У районов достаточно общих направлений работы.

В ходе беседы появилось несколько общих интересных идей о проведении совместных праздников, форумов. Также об информационном сотрудничестве между собой договорились главные редакторы районных газет «Чырвоны прамень» и «Наша жизнь».

Фото газеты «Наша жизнь»

По итогам телемоста был создан совместный рабочий чат молодёжных лидеров «Чашники – Пыталово» для обмена информацией. Представители редакции газеты «Наша жизнь» пригласили представителей общественных организаций принять участие в «Лиге дебатов» в качестве наблюдателей или экспертов жюри.

Отметим, что сотрудничество между районами началось в декабре 2016 года, когда было подписано соглашение между муниципальным образованием «Пыталовский район» Псковской области Российской Федерации и Чашникским районным исполнительным комитетом Витебской области Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 марта 2023

Размыв дороги устранили в Плюсском районе
30 марта 2023

147 тысяч человек будут призваны в армию с 1 апреля

30 марта 2023

Телемост Чашники – Пыталово: состоялся обмен опытом молодёжных организаций

30 марта 2023

Бесплатно посетить музей губернской гимназии приглашают молодёжь области

30 марта 2023

Прокуратура обязала УК провести ремонтные работы на крыше дома в Пыталово

30 марта 2023

До 14 градусов тепла ожидается в Псковской области в апреле
30 марта 2023

Пушкинский сквер благоустроят в Великих Луках до середины лета
30 марта 2023

В Псковской области выбирают молодежный бренд


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...