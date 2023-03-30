Телемост Чашники – Пыталово: состоялся обмен опытом молодёжных организаций

19:18, 30 марта 2023, ПАИ

Сегодня в преддверии празднования Дня единения народов России и Белоруссии состоялся телемост молодёжи двух районов-побратимов — Чашникского и Пыталовского, сообщает газета «Наша жизнь».

Представители общественных объединений рассказали о своей основной работе, направлениях, целях и задачах, поделились, какие крупные мероприятия проводятся в каждом районе. Молодёжь Пыталовского района рассказала о детсовете, молодёжном совете при главе района и молодёжном центре, детской организации «Рубеж» и многом другом.

Представители Чашникского района поделились опытом работы белорусского республиканского союза молодёжи, своего молодёжного совета и парламента.

У районов достаточно общих направлений работы.

В ходе беседы появилось несколько общих интересных идей о проведении совместных праздников, форумов. Также об информационном сотрудничестве между собой договорились главные редакторы районных газет «Чырвоны прамень» и «Наша жизнь».

По итогам телемоста был создан совместный рабочий чат молодёжных лидеров «Чашники – Пыталово» для обмена информацией. Представители редакции газеты «Наша жизнь» пригласили представителей общественных организаций принять участие в «Лиге дебатов» в качестве наблюдателей или экспертов жюри.

Отметим, что сотрудничество между районами началось в декабре 2016 года, когда было подписано соглашение между муниципальным образованием «Пыталовский район» Псковской области Российской Федерации и Чашникским районным исполнительным комитетом Витебской области Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях.