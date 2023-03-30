147 тысяч человек будут призваны в армию с 1 апреля

19:40, 30 марта 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу, сообщает корреспондент ТАСС.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тыс. человек», — говорится в указе.

В настоящее время обсуждается законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что в нынешнем году весенний и осенний призывы пройдут по прежним правилам.

Далее, согласно инициативе, находящейся на рассмотрении в Госдуме, призывной возраст в 2024 году может составить от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. Предусмотрено также, что желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

Кроме того, указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истёк.

Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается Правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.