Прокуратурой Бежаницкого района в суд направлены иски о лишении водительских прав

20:21, 30 марта 2023, ПАИ

Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения в части соблюдения водителями медицинских ограничений к основам водительской деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой района выявлены два лица, имеющие медицинские противопоказания для управления транспортными средствами всех категорий, но при этом владеющие автотранспортными средствами и водительскими правами различных категорий.

Указанные нарушения явились основанием для обращения прокуратуры Бежаницкого района в суд с исковыми заявлениями о прекращении права граждан на управление транспортными средствами, которые в настоящее время находятся в стадии рассмотрения.