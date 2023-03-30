Жители Струг Красных встретили футболистов – финалистов российских соревнований

21:57, 30 марта 2023, ПАИ

Футбольную команду «Струги 007», вернувшуюся с российских соревнований «Мини-футбол — в школу», жители района встретили с плакатами и шарами. Об этом сообщает газета «Струги».

«Мы дали бой лучшим командам России. Приключений была масса за эти дни, от перепутанных вокзалов до выяснения отношений с организаторами данного мероприятия. Честь и достоинство при нас. Мы свою землю не опозорили. Обидно, конечно, когда в детский спорт вмешиваются люди, не имеющие права этого делать, но таковы наши реалии», — прокомментировал поездку на соревнования тренер сборной Дмитрий Сергеев.

Было сыграно пять матчей со следующими результатами:

– Струги Красные – Омск — 1:2;

– Струги Красные – Далень, Восточный федеральный округ — 2:2;

– Струги Красные – Норильск — 1:2;

– Струги Красные – Москва — 0:0;

– Струги Красные – Заполярный — 0:2.

Команда из Струг Красных стала одной из 2 800 команд России, стартовавших в начале соревнований.