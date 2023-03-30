Порядка 175 человек ожидают подключения электроснабжения

21:43, 30 марта 2023, ПАИ

В Псковской области по состоянию на 20:00 восстановлено электроснабжение по сети 6-110 кВ, сообщает телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

Сейчас энергетики отрабатывают единичные заявки. Ожидают подключения электроснабжения порядка 175 человек, из них 140 — в Невельском районе.

При этом специалисты отмечают, что из-за погодных условий могут происходить повторные отключения.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-02-20.

Напомним, что помощь в возобновлении энергоснабжения прибыла из соседних регионов.