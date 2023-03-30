Сильная магнитная буря обрушится на Землю 31 марта
Новая гиганская дыра на Солнце высвобождает солнечные ветры. Специалисты прогнозируют, что они обрушатся на планету уже завтра, сообщает «МИР 24».
Солнечный ветер достигнет Земли 31 марта либо 1 апреля, и именно он спровоцирует магнитную бурю.
Метеозависимым людям стоит заранее подготовиться к сильнейшей магнитной буре. Солнечный ветер также может вывести из строя спутники и другие устройства. А вот для любителей наблюдать за северными сиянием это хорошие новости: вероятность увидеть редкое природное явление будет максимально высока.
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