Сильная магнитная буря обрушится на Землю 31 марта

22:13, 30 марта 2023, ПАИ

Новая гиганская дыра на Солнце высвобождает солнечные ветры. Специалисты прогнозируют, что они обрушатся на планету уже завтра, сообщает «МИР 24».

Солнечный ветер достигнет Земли 31 марта либо 1 апреля, и именно он спровоцирует магнитную бурю.

Метеозависимым людям стоит заранее подготовиться к сильнейшей магнитной буре. Солнечный ветер также может вывести из строя спутники и другие устройства. А вот для любителей наблюдать за северными сиянием это хорошие новости: вероятность увидеть редкое природное явление будет максимально высока.