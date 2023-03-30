Трёхмерную модель сквера Пушкина в Великих Луках представили школьники

23:20, 30 марта 2023, ПАИ

Ученики проектного модуля направления «Промдизайнквантум» Никита Хоменков, Полина Яковлева и Артём Николаев воплотили идеи реконструкции сквера А. С. Пушкина в трёхмерном пространстве.

Этот сквер был выбран великолучанами путём онлайн-голосования по результатам Всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий в рамках формирования современной городской среды, сообщила заместитель начальника УЖКХ по городу Великие Луки Надежда Васильева.

В сквере планируется положить брусчатку вблизи памятника А. С. Пушкину, сделать дополнительные пешеходные дорожки и оснастить освещением всю территорию. Помимо этого, для великолучан будут созданы креативные зоны с героями пушкинских сказок и комфортабельные скамейки. Детскую площадку демонтируют в связи с окончанием срока эксплуатации, на её месте возведут новую. Также для удобства горожан оборудуют велопарковку и перенесут на новое место воркаут-площадку. Исполнителем работ выступит великолукский индивидуальный предприниматель Липатов.

«Подрядчик уже приступил к работам, сделал формовочную обрезку деревьев. Работы будут продолжены сразу, как сойдёт снег», — добавила Надежда Васильева.

На благоустройство сквера будет потрачено почти 20 миллионов рублей. Работы планируется завершить до 1 июля 2023 года.

Ребята на протяжении нескольких недель работали над визуализацией сквера в программе Fusion 360. Они упорно моделировали, работали с текстурами, рендерили, чтобы получить впечатляющий результат, который передаёт всю сказочную атмосферу будущего отреставрированного сквера.

Напомним, что срок окончания работ над реконструкцией — 1 июля 2023 года.