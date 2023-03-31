В Псково-Печерском монастыре обнаружено остроаврийное состояние пристройки

23:54, 30 марта 2023, ПАИ

В процессе реставрации Большой звонницы Псково-Печерского монастыря было обнаружено остроаварийное состояние пристройки, которая служит своеобразным контрфорсом звонницы. Об этом сообщает группа «Возрождение Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Пристройка находится слева от входа. В последние годы служила подсобным помещением.

Аварийную деструкцию стен обнаружили, когда удалили старый слой штукатурки. Кладка выполнена из подручного материала, известняк перемежается с кирпичом. Отстутствуют перевязки. С подобными сложностями реставраторы при работе с древними объектами в Пскове встречаются часто.

В настоящее время принимается решение о том, чтобы весь архитектурный объём был перебран практически заново. Пристройка служит для Большой Звонницы подпорной стенкой. Особенностью конструкции является примыкание к внутренней стороне склона и начавшиеся процессы осыпания. Проектом научной реставрации предлагается устройство гидробарьеров и инъектирования кладки основания и стен пристройки.