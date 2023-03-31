Прокуратура провела проверку случая с травмой осуждённого на производстве

00:28, 31 марта 2023, ПАИ

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области в деятельности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области (далее ФКУ ИК-6) выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства при привлечении осуждённых к труду, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с осуждённым, трудоустроенным в производственной зоне, произошёл несчастный случай, в результате которого он получил травму в виде рваных ран двух пальцев со складированием мягких тканей с повреждением ногтей и сухожилий ногтевых фаланг 2,3 пальцев правой кисти.

В результат проверки в деятельности ФКУ ИК-6 выявлены нарушения норм уголовно-исполнительного и трудового законодательства, в целях устранения которых внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

По результатам рассмотрения представления выявленные нарушения устранены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, за нарушение государственных нормативных требований охраны труда псковским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области в отношении ФКУ ИК-6 возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, которое рассмотрено Государственной инспекцией труда в Псковской области с наложением дисциплинарного наказания в виде предупреждения.