До +8 градусов ожидается сегодня в Пскове
Облачная, днем с прояснениями погода ожидается в Псковской области 31 марта, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Днем в регионе прогнозируется небольшой дождь. Ночью в большинстве районов осадки, преимущественно дождь, на севере области с мокрым снегом. Температура воздуха днем — от +6 до +9, ночью — от -1 до +3 градусов.
В Пскове днем небольшой дождь, ночью осадки, преимущественно дождь, временами с мокрым снегом. Температура днем — от +6 до +8, ночью — от 0 до +1. В Великих Луках также вечером небольшой дождь, ночью осадки, преимущественно дождь. Температура днем — от +7 до +9, ночью — от 0 до +2 градусов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>