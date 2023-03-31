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Общество

До +8 градусов ожидается сегодня в Пскове

Облачная, днем с прояснениями погода ожидается в Псковской области 31 марта, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Фото: Изборской музей-заповедник

Днем в регионе прогнозируется небольшой дождь. Ночью в большинстве районов осадки, преимущественно дождь, на севере области с мокрым снегом. Температура воздуха днем — от +6 до +9, ночью — от -1 до +3 градусов.        
                                                                                                            
В Пскове днем небольшой дождь, ночью осадки, преимущественно дождь, временами с мокрым снегом. Температура днем — от +6 до +8, ночью — от 0 до +1. В Великих Луках также вечером небольшой дождь, ночью осадки, преимущественно дождь. Температура днем — от +7 до +9, ночью — от 0 до +2 градусов.
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