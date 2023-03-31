В Пскове компании ужесточили правила поведения в соцсетях для сотрудников

09:30, 31 марта 2023, ПАИ

В Пскове компании ужесточили правила поведения в социальных сетях для сотрудников, сообщает сервис SuperJob.

Правила, накладывающие ограничения на поведение сотрудников в социальных сетях, сегодня отсутствуют у 4 из 10 работодателей. Практически каждая четвертая компания сегодня блокирует доступ в соцсети с рабочих мест (24%). Основные запреты касаются разглашения коммерческой тайны, неэтичного поведения в интернете и распространения информации, порочащей работодателя.

Опрос экономически активных псковичей показал, что замечания от работодателя по поводу несдержанности в соцсетях получали лишь 2% опрошенных. Причем мужчин ругают чаще, чем женщин (3 и 2% соответственно). Горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц с нареканиями к поведению в интернете сталкиваются чуть чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (5%).

Однако большинству экономически активных граждан никогда не приходилось отчитываться за свою интернет-активность перед работодателями.