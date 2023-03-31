Псковички отдали мошенникам более 1,5 млн рублей

10:31, 31 марта 2023, ПАИ

Жительницам Пскова и Псковского района позвонили неизвестные и под разными предлогами выманили у женщин более полутора миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Некоторым гражданкам незнакомцы предложили под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов самим незамедлительно получить кредиты и перевести деньги на указанные им «безопасные счета». Часть пострадавших злоумышленники ввели в заблуждение во время онлайн-сделок, а также в ходе поиска заработка на интернет-сайтах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.