Бюджет Пскова увеличится почти на 280 млн рублей

11:21, 31 марта 2023, ПАИ

Изменение в бюджет города согласовали депутаты Псковской городской Думы на 9-й сессии, которая состоялась сегодня, 31 марта. Городская казна увеличится на 279,1 млн рублей благодаря безвозмездным поступлениям, сообщает корреспондент ПАИ.

Финансовые средства поступили благодаря дотациям — 99 млн 889 тыс. рублей, субвенциям — 189 млн 201 тыс. рублей и субсидиям — 9 млн 986 тыс. рублей.

Так, запланированы субвенции на обеспечение госгарантий по предоставлению услуг дошкольного, начального, среднего образования, а также дополнительного образования детей. Субсидии предусмотрены на создание условий для ухода за детьми-инвалидами, а также теми, кто страдает туберкулезной интоксикацией.

Что касается средств, поступивших по статье «Дотации бюджетам», то они пойдут на поддержку обеспечения сбалансированной оплаты труда в связи с увеличением МРОТ и индексации зарплаты на 5 процентов работникам бюджетной сферы.