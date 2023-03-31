Печорские семинаристы готовятся стать вожатыми в детском лагере

11:55, 31 марта 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон встретился со студентами Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом владыка сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

На встрече с воспитанниками владыка, исполняющий обязанности ректора, сообщил, что с этого года летняя педагогическая практика студентов III курса будет проходить в детском оздоровительном лагере. Во время православной смены под названием «Дорогою добра» печорские семинаристы вместе со студентами ПсковГУ станут вожатыми детей в возрасте 12-14 лет.

Недельную практику повышения квалификации по специальности «вожатый» планируется проводить в международном детском лагере «Артек», расположенном на южном берегу Крыма.