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Общество

Печорские семинаристы готовятся стать вожатыми в детском лагере

Митрополит Псковский и Порховский Тихон встретился со студентами Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом владыка сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

На встрече с воспитанниками владыка, исполняющий обязанности ректора, сообщил, что с этого года летняя педагогическая практика студентов III курса будет проходить в детском оздоровительном лагере. Во время православной смены под названием «Дорогою добра» печорские семинаристы вместе со студентами ПсковГУ станут вожатыми детей в возрасте 12-14 лет.

Фото: официальная страница митрополита Псковского и Порховского Тихона в соцсети "ВКонтакте"

Недельную практику повышения квалификации по специальности «вожатый» планируется проводить в международном детском лагере «Артек», расположенном на южном берегу Крыма.

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